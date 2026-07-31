Dupla é presa com 84 porções de drogas em Itaquá

Dois homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (30), suspeitos de tráfico de drogas na Rua Rosa, bairro Jardim Odete, em Itaquaquecetuba. Com eles foram encontrados 84 porções de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe avistou dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Um deles teria tentado dispensar uma pochete ao perceber a aproximação da viatura, mas foi contido pelos policiais.

Durante a abordagem com o primeiro suspeito, nada de ilícito foi localizado. Já na pochete do segundo, os policiais encontraram porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e três aparelhos celulares.

Ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A Polícia Civil registrou o caso como tráfico de drogas e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça. Os entorpecentes, o dinheiro e os celulares foram apreendidos para investigação.