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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Polícia

Dupla é presa com 84 porções de drogas em Itaquá

Entorpecentes foram encontrados dentro de uma pochete

31 julho 2026 - 13h50Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Dupla é presa com 84 porções de drogas em ItaquáDupla é presa com 84 porções de drogas em Itaquá - (Foto: Divulgação)

Dois homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (30), suspeitos de tráfico de drogas na Rua Rosa, bairro Jardim Odete, em Itaquaquecetuba. Com eles foram encontrados 84 porções de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe avistou dois indivíduos em atitude considerada suspeita. Um deles teria tentado dispensar uma pochete ao perceber a aproximação da viatura, mas foi contido pelos policiais.

Durante a abordagem com o primeiro suspeito, nada de ilícito foi localizado. Já na pochete do segundo, os policiais encontraram porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e três aparelhos celulares.

Ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A Polícia Civil registrou o caso como tráfico de drogas e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça. Os entorpecentes, o dinheiro e os celulares foram apreendidos para investigação.

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