Buscas por suspeito de esfaquear esposa e enteado completam uma semana

As buscas pelo suspeito de esfaquear a esposa e o enteado completaram sete dias nesta quinta-feira, 22. O crime ocorreu na semana passada, no apartamento em que a família mora, no Centro de Suzano. A força-tarefa da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) realiza diariamente ações em busca do agressor.

Segundo a delegada Silmara Marcelino, responsável pela investigação, o paradeiro do suspeito ainda é uma incógnita. Mesmo assim, a caçada para localizá-lo continua. Policiais da força-tarefa realizam dia após dia buscas em locais no qual o agressor possa estar escondido.

Esta semana, o suspeito gravou um vídeo, em que foi enviado à TV Record, afirmando que iria se entregar e "estava arrependido do que fez". Essa mesma informação também foi repassada pelo responsável por defender o agressor. Contudo, a data não foi definida, tampouco previsão.

"A Justiça decretou a prisão temporária dele (suspeito). O advogado veio e nos informou que o cliente iria se entregar, no entanto, a gente não vai esperar e vamos manter as buscas para prendê-lo", destacou a delegada.

Entenda o caso

Depois de uma discussão acalorada, no apartamento da família, o suspeito agrediu e pegou uma faca para atingir a esposa. O filho dela, porém, interveio para ajudá-la. Foi então que o suspeito o esfaqueou. Depois disso, atacou a esposa com facadas e socos.

Após o crime, o suspeito fugiu com em um veículo. O carro foi encontrado abandonado no Jardim Colorado. Desde então, a polícia não obteve informações precisas sobre o paradeiro do agressor.