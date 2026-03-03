Câmera flagra um homem com arma de brinquedo fazendo uma tentativa de assalto em Suzano

Câmeras de segurança flagraram um homem, de bicicleta branca e arma de brinquedo, fazendo uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (02) na Avenida Miguel Badra, em Suzano. A vítima, uma mulher de 26 anos, foi abordada enquanto esperava transporte público.

As imagens, gravadas pelas câmeras do vizinho, mostram o momento em que o suspeito tenta pegar o celular da mulher com a mão direita, falha e vai para longe. Ainda é possível notar o homem segurando o que parece ser uma arma de fogo na mão esquerda.

Segundo a mãe da vítima, o acontecimento foi um choque e causou muita preocupação. “Moro aqui há 28 anos e não imaginava que iríamos passar por algo assim, principalmente tão perto de casa. Aqui costuma ser mais tranquilo, acho que ele se aproveitou por serem três mulheres sozinhas”, afirmou ao DS.

Não foi feito Boletim de Ocorrência sobre o caso, pois a família ainda não conseguiu tempo para ir à delegacia.