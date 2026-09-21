GCM de Suzano detém suspeito de furtos na região central

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve na última sexta-feira (18/09) um homem suspeito de praticar furtos em estabelecimentos comerciais na região central da cidade. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado nas proximidades da Praça João Pessoa, onde agentes foram acionados pela população, informando a presença de um indivíduo que estaria cometendo furtos em lojas da região.

O homem estava com uma mochila que continha diversos objetos. Para preservar sua integridade física e evitar qualquer confronto com populares, os agentes realizaram a abordagem e o conduziram até a Base de Segurança Integrada (BSI), localizada na própria Praça João Pessoa. No local, foi feita a busca pessoal e a verificação dos pertences que estavam na mochila.

Na sequência, responsáveis por estabelecimentos comerciais que haviam sido vítimas de furtos foram localizados e acionados pela equipe. Eles compareceram à base e reconheceram os objetos encontrados como sendo de propriedade de seus respectivos comércios. Os produtos foram recuperados e apresentados à autoridade policial.

O suspeito foi conduzido à Polícia Civil, acompanhado dos objetos recuperados e dos responsáveis pelos estabelecimentos. Após a apreciação da autoridade policial, ele permaneceu preso pela prática de furto consumado.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do patrulhamento preventivo realizado pela corporação para garantir a segurança da população e dos comerciantes. “A presença da GCM nas ruas é fundamental para a prevenção e para uma resposta rápida diante das ocorrências. Neste caso, a atuação dos agentes permitiu recuperar os objetos e encaminhar o suspeito à autoridade policial, garantindo que os procedimentos legais fossem adotados”, afirmou.