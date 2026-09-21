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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Polícia

GCM de Suzano detém suspeito de furtos na região central

Indivíduo foi localizado com mochila contendo objetos reconhecidos por responsáveis de estabelecimentos comerciais como produtos subtraídos

21 setembro 2026 - 15h58Por de Suzano
Indivíduo foi localizado com mochila contendo objetos reconhecidos por responsáveis de estabelecimentos comerciais como produtos subtraídosIndivíduo foi localizado com mochila contendo objetos reconhecidos por responsáveis de estabelecimentos comerciais como produtos subtraídos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve na última sexta-feira (18/09) um homem suspeito de praticar furtos em estabelecimentos comerciais na região central da cidade. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado nas proximidades da Praça João Pessoa, onde agentes foram acionados pela população, informando a presença de um indivíduo que estaria cometendo furtos em lojas da região.

O homem estava com uma mochila que continha diversos objetos. Para preservar sua integridade física e evitar qualquer confronto com populares, os agentes realizaram a abordagem e o conduziram até a Base de Segurança Integrada (BSI), localizada na própria Praça João Pessoa. No local, foi feita a busca pessoal e a verificação dos pertences que estavam na mochila.

Na sequência, responsáveis por estabelecimentos comerciais que haviam sido vítimas de furtos foram localizados e acionados pela equipe. Eles compareceram à base e reconheceram os objetos encontrados como sendo de propriedade de seus respectivos comércios. Os produtos foram recuperados e apresentados à autoridade policial.

O suspeito foi conduzido à Polícia Civil, acompanhado dos objetos recuperados e dos responsáveis pelos estabelecimentos. Após a apreciação da autoridade policial, ele permaneceu preso pela prática de furto consumado.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do patrulhamento preventivo realizado pela corporação para garantir a segurança da população e dos comerciantes. “A presença da GCM nas ruas é fundamental para a prevenção e para uma resposta rápida diante das ocorrências. Neste caso, a atuação dos agentes permitiu recuperar os objetos e encaminhar o suspeito à autoridade policial, garantindo que os procedimentos legais fossem adotados”, afirmou.

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