Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 21 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM conduz ocorrência de descumprimento de medida protetiva à DDM

No local, a vítima relatou aos agentes possuir medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro e informou que vinha sendo ameaçada e intimidada pelo suspeito

21 setembro 2026 - 13h10Por da Reportagem Local
DDM de Mogi das CruzesDDM de Mogi das Cruzes - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes, por meio da Patrulha Maria da Penha, atendeu, na manhã deste sábado (19), uma  ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva de urgência, no Jardim Aeroporto III.

A equipe foi acionada por volta das 10h20, via Centro de Operações Integradas (COI), após uma solicitação relacionada à possível situação de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Aeroporto.

No local, a vítima relatou aos agentes possuir medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro e informou que vinha sendo ameaçada e intimidada por ele. Segundo seu relato, naquela data não teria ocorrido agressão física, mas o homem teria feito ameaças verbais e impedido que ela deixasse a residência para ir ao trabalho.

Durante a averiguação, o indivíduo estava no imóvel. Após consulta à documentação judicial, os agentes constataram que ele havia sido regularmente notificado e tinha ciência das determinações da medida, que incluíam a proibição de permanecer no local e de manter contato com a vítima.

Diante dos fatos, com apoio da equipe de Supervisão da GCM, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que passou a funcionar 24 horas, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência foi registrada como descumprimento de medida protetiva.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Suzano detém suspeito de furtos na região central
Polícia

GCM de Suzano detém suspeito de furtos na região central

GCM localiza veículo furtado em Jundiapeba com apoio do Smart Mogi
Polícia

GCM localiza veículo furtado em Jundiapeba com apoio do Smart Mogi

Mulher morre após ser atropelada por motorista bêbado em Suzano
Acidente

Mulher morre após ser atropelada por motorista bêbado em Suzano

Homem com faca é preso suspeito de danificar condomínio em Suzano
Polícia

Homem com faca é preso suspeito de danificar condomínio em Suzano

Helicóptero sai de Guararema, cai e deixa três feridos no interior de SP
Polícia

Helicóptero sai de Guararema, cai e deixa três feridos no interior de SP

Linha 11-Coral circula com velocidade reduzida entre estações de Mogi e Braz Cubas
Transporte

Linha 11-Coral circula com velocidade reduzida entre estações de Mogi e Braz Cubas