GCM conduz ocorrência de descumprimento de medida protetiva à DDM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes, por meio da Patrulha Maria da Penha, atendeu, na manhã deste sábado (19), uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva de urgência, no Jardim Aeroporto III.

A equipe foi acionada por volta das 10h20, via Centro de Operações Integradas (COI), após uma solicitação relacionada à possível situação de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Aeroporto.

No local, a vítima relatou aos agentes possuir medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro e informou que vinha sendo ameaçada e intimidada por ele. Segundo seu relato, naquela data não teria ocorrido agressão física, mas o homem teria feito ameaças verbais e impedido que ela deixasse a residência para ir ao trabalho.

Durante a averiguação, o indivíduo estava no imóvel. Após consulta à documentação judicial, os agentes constataram que ele havia sido regularmente notificado e tinha ciência das determinações da medida, que incluíam a proibição de permanecer no local e de manter contato com a vítima.

Diante dos fatos, com apoio da equipe de Supervisão da GCM, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que passou a funcionar 24 horas, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência foi registrada como descumprimento de medida protetiva.