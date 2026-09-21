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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Acidente

Mulher morre após ser atropelada por motorista bêbado em Suzano

Suspeito tentou fugir do local do acidente, mas foi encontrado por policiais da GCM

21 setembro 2026 - 11h07Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente foi na Rodovia Índio Tibiriçá, no bairro Sol Nascente, em SuzanoAcidente foi na Rodovia Índio Tibiriçá, no bairro Sol Nascente, em Suzano - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma mulher, de 51 anos, morreu após ser atropelada por um homem, de 29 anos, que dirigia bêbado na tarde deste sábado (19), na Rodovia Índio Tibiriçá, no bairro Sol Nascente, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi preso em flagrante.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista fugiu após o atropelamento, mas foi localizado em seguida. O teste do etilômetro apontou resultado positivo para ingestão de álcool.

O veículo foi apreendido e a perícia acionada. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Suzano, onde foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

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