Homem com faca é preso suspeito de danificar condomínio em Suzano

Um homem, de 42 anos, foi preso na tarde deste domingo (20), suspeito de causar danos em um condomínio na Estrada do Ribeirão, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito estava com uma faca.

Guardas Civis Municipais (GCMs) foram acionados para atender a ocorrência. O homem teria danificado o apartamento onde reside e áreas comuns do condomínio. Durante a abordagem, ele precisou ser contido e foi encaminhado ao hospital pelo Samu para atendimento médico.

Em um vídeo nas redes sociais, é possível ver a ação da GCM, com apoio da equipe do Canil. Nas imagens, os agentes vão se aproximando aos poucos, enquanto dão ordens para que o homem soltasse a faca.

A perícia foi acionada para documentar os danos, e a faca foi apreendida. O caso foi registrado como dano na Delegacia de Polícia de Suzano.