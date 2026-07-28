Caminhão-tanque e caminhonete batem na Mogi-Bertioga

Um caminhão-tanque e uma caminhonete bateram, na manhã desta terça-feira, no quilômetro 76 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do portal da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a caminhonete estava seguindo no sentido de Mogi das Cruzes quando o motorista perdeu o controle. O veículo rodou e acabou batendo na barreira de concreto. Em seguida, o caminhão, que estava no sentido de Bertioga, não conseguiu desviar a tempo e bateu na traseira da caminhonete.

A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que o trecho está sinalizado e foi implantada a operação reversível, com tráfego fluindo sob monitoramento das equipes da concessionária e apoio da Polícia Militar Rodoviária. Ainda, foi orientado que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

Conforme avaliação preliminar da concessionária, não há indícios de vazamento do produto carregado pelo caminhão-tanque.