GCM prende homem por descumprir medida protetiva e localiza mais meio quilo de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou dois atendimentos na quarta e sexta-feira da última semana (22 e 24/07). No período, a corporação prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva e apreendeu mais de meio quilo de entorpecentes no bairro Cidade Miguel Badra.

A primeira ocorrência foi registrada na quarta-feira, por volta das 14h30, na região da Vila Amorim. A Patrulha Maria da Penha foi acionada após um homem descumprir uma medida protetiva concedida pela Justiça em favor da ex-companheira.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o suspeito no local. Segundo as informações apuradas durante o atendimento, ele já havia ameaçado a vítima, recusava-se a deixar a residência e também havia danificado um veículo pertencente à família da mulher.

O homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central, onde o suspeito voltou a ameaçar a ex-companheira. Com o apoio de uma parente do agressor, os guardas realizaram uma vistoria na residência dele e localizaram uma réplica de arma de fogo que, conforme o relato apresentado, era utilizada para intimidar a vítima. O homem foi preso.

Já na sexta-feira (24/07), a corporação apreendeu 683 gramas de entorpecentes durante patrulhamento ostensivo pela viela Um, no bairro Cidade Miguel Badra. Ao avistarem a viatura, dois homens fugiram e deixaram para trás uma sacola plástica.

No interior da embalagem, os agentes localizaram 267 gramas de maconha, 95 de crack, oito de cocaína, 83 de K9 e 230 de lança-perfume. Também foram apreendidos R$ 686. Todo o material foi encaminhado à autoridade policial para registro e investigação da ocorrência.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a atuação ostensiva e especializada da GCM fortalece o trabalho integrado desenvolvido pelas forças de segurança no município. “As ocorrências demonstram a importância da presença permanente das nossas equipes nas ruas, tanto no atendimento às mulheres protegidas por decisões judiciais quanto no enfrentamento ao tráfico. A Guarda Civil Municipal atua de forma técnica, atenta e integrada às demais forças para ampliar a segurança da população”, afirmou.