Homem é encontrado morto a tiros em Itaquá

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba. O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o homem sem sinais vitais e com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. Foi realizada perícia no local e requisitado exame necroscópico.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e confirmou a morte no local.