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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Polícia

Homem é encontrado morto a tiros em Itaquá

Polícia foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o homem sem sinais vitais e com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo

28 julho 2026 - 08h37Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidadeO caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba. O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o homem sem sinais vitais e com lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. Foi realizada perícia no local e requisitado exame necroscópico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e confirmou a morte no local.