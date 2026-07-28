Mulher é assaltada por dupla em charrete em Ferraz

Dois homens em uma charrete assaltaram uma mulher, na madrugada deste sábado (25), na Rua Josephina Fregonese Cauvilla, no bairro Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos. Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que a vítima foi abordada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos levaram a mochila e o celular da vítima, de 42 anos, fugindo em seguida. A Polícia Civil segue investigando o caso, que foi registrado como roubo a transeunte na Delegacia Sede do município.