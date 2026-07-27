Homem é preso com 552 porções de drogas em Suzano

Um homem, de 24 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (27), suspeito de vender drogas na Estrada do Areião, na Vila Monte Sion, em Suzano. Com ele, foi encontrado 552 porções de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína, além de 13 frascos de lança perfume, R$ 630,00 e um aparelho de telefone celular.

A prisão aconteceu após os agentes avistaram o homem segurando uma mochila e entregando algo para uma mulher. Ao notar a aproximação da viatura policial, o suspeito abandonou a sacola no chão e colocou as mãos nos bolsos, mas mesmo assim, foi abordado. A mulher fugiu por uma das vielas da rua.

Em busca pessoal, os Policiais Militares encontraram parte das drogas, um aparelho celular e dinheiro em notas de pequeno valor. Já o restante do material estava na sacola.

O suspeito confessou que estava vendendo entorpecentes durante a abordagem. Segundo ele, usaria o dinheiro arrecadado para pagar o aluguel.

Ele permaneceu preso após ser autuado pelo crime de tráfico de drogas. O aparelho de telefone celular, o dinheiro e as drogas foram apreendidos e serão submetidos a exames periciais.