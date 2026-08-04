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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Acidente

Caminhão tomba em Mogi

Um homem sofreu uma contusão e foi levado ao Hospital Santana

04 agosto 2026 - 10h04Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caminhão tomba em MogiCaminhão tomba em Mogi - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um caminhão tombou, nesta segunda-feira (3), na Avenida Francisco Rodrigues Filho, na Vila Nova Mogilar, no sentido do Centro de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, agentes de trânsito estiveram no local e acompanharam a retirada da carga e o destombamento do veículo.

O Corpo de Bombeiros informou que um homem, de 23 anos, sofreu uma contusão na cintura depois do tombo e foi levado ao Hospital Santana.

A remoção do caminhão aconteceu por volta das 20h10. Já nesta terça-feira (4), uma equipe da empresa de limpeza pública que presta serviços ao município estará no local para realizar a limpeza de resíduos da carga. Ainda de acordo com a pasta, a situação do trânsito é normal.

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