Caminhão tomba em Mogi

Um caminhão tombou, nesta segunda-feira (3), na Avenida Francisco Rodrigues Filho, na Vila Nova Mogilar, no sentido do Centro de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, agentes de trânsito estiveram no local e acompanharam a retirada da carga e o destombamento do veículo.

O Corpo de Bombeiros informou que um homem, de 23 anos, sofreu uma contusão na cintura depois do tombo e foi levado ao Hospital Santana.

A remoção do caminhão aconteceu por volta das 20h10. Já nesta terça-feira (4), uma equipe da empresa de limpeza pública que presta serviços ao município estará no local para realizar a limpeza de resíduos da carga. Ainda de acordo com a pasta, a situação do trânsito é normal.