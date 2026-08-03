Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Incêndio

Incêndio em galpão de recicláveis de Itaquá dura mais de 40 horas

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido

03 agosto 2026 - 10h16Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido desde o início do fogoSegundo os bombeiros, ninguém ficou ferido desde o início do fogo - (Foto: Divulgação)

Um galpão de recicláveis de Itaquaquecetuba começou a pegar fogo, na noite deste sábado (1º), e voltou a queimar na manhã desta segunda-feira (3), após os bombeiros informarem que as chamas estavam controladas. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, quatro equipes estavam no local, na Rua Laranjal, bairro Chácara Água da Pedra.

Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido desde o início do fogo.

O incêndio começou por volta das 22h45 de sábado (1º), quando os bombeiros foram acionados para combater as chamas. Por volta das 8h50 de domingo (2), o fogo aparentava estar controlado. Já às 6h20 desta segunda-feira (3), as chamas voltaram a atingir o galpão.

Incêndio em Ecoponto

Outro incêndio atingiu um Ecoponto, também na manhã desta segunda-feira (3), na Avenida Gonçalves Dias, em Itaquaquecetuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram enviadas ao local às 5h39 para combater as chamas.

Ainda não há informação de feridos e há a suspeita de que esse incêndio tenha sido provocado propositalmente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso após disparos de arma de fogo em Suzano
Polícia

Homem é preso após disparos de arma de fogo em Suzano

Micro-ônibus do transporte escolar pega fogo e creche é evacuada em Itaquá
Polícia

Micro-ônibus do transporte escolar pega fogo e creche é evacuada em Itaquá

Dupla é presa e 80kg de drogas são apreendidas em Santa Isabel
Polícia

Dupla é presa e 80kg de drogas são apreendidas em Santa Isabel

Homem desaparecido em Itaquá é encontrado morto na Avenida Brasil
Polícia

Homem desaparecido em Itaquá é encontrado morto na Avenida Brasil

Alto Tietê soma 39 assassinatos no 1&ordm; semestre de 2026 e despenca 31,57%
Polícia

Alto Tietê soma 39 assassinatos no 1º semestre de 2026 e despenca 31,57%

GCM descobre refinaria de drogas no Jardim Saúde e apreende entorpecentes no Miguel Badra
Polícia

GCM descobre refinaria de drogas no Jardim Saúde e apreende entorpecentes no Miguel Badra