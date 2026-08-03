Incêndio em galpão de recicláveis de Itaquá dura mais de 40 horas

Um galpão de recicláveis de Itaquaquecetuba começou a pegar fogo, na noite deste sábado (1º), e voltou a queimar na manhã desta segunda-feira (3), após os bombeiros informarem que as chamas estavam controladas. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, quatro equipes estavam no local, na Rua Laranjal, bairro Chácara Água da Pedra.
Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido desde o início do fogo.
O incêndio começou por volta das 22h45 de sábado (1º), quando os bombeiros foram acionados para combater as chamas. Por volta das 8h50 de domingo (2), o fogo aparentava estar controlado. Já às 6h20 desta segunda-feira (3), as chamas voltaram a atingir o galpão.
Incêndio em Ecoponto
Outro incêndio atingiu um Ecoponto, também na manhã desta segunda-feira (3), na Avenida Gonçalves Dias, em Itaquaquecetuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram enviadas ao local às 5h39 para combater as chamas.
Ainda não há informação de feridos e há a suspeita de que esse incêndio tenha sido provocado propositalmente.