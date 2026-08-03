Homem é preso após disparos de arma de fogo em Suzano

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (1º), suspeito de porte ilegal e disparos de arma de fogo no bairro Miguel Badra, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após uma denúncia de tiros na região e, ao todo, apreenderam um revólver e 16 munições.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo mencionado na denúncia estacionado em frente a um estabelecimento comercial. Ao realizarem a abordagem, o suspeito tentou ir até os fundos da loja, o que motivou uma busca no imóvel.

No banheiro do estabelecimento, os agentes encontraram um revólver calibre .38 escondido em uma lixeira. A arma estava acompanhada de cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas. Durante a revista pessoal, outras quatro munições intactas foram localizadas com o suspeito. Já no interior do veículo estacionado, foram encontradas mais sete munições, das quais cinco estavam deflagradas e duas intactas.

Segundo a corporação, o homem confessou ter efetuado os disparos. Ele relatou que um dos tiros atingiu o portão de uma residência e que os demais foram feitos para o alto.

O suspeito e uma testemunha foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Suzano. A autoridade policial apreendeu a arma e as munições, ratificou a prisão em flagrante e manteve o homem à disposição da Justiça.