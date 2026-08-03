Mogi registra 3 incêndios em áreas de vegetação em 24 horas

Mogi das Cruzes registrou, entre este domingo (2) e esta segunda-feira (3), três incêndios em áreas de vegetação. As informações são do Corpo de Bombeiros e não houve feridos durante as ocorrências.

Nesta segunda-feira (3) a corporação foi acionada por volta das 11h50 para atender o caso na Avenida João XXIII, no sentido César de Sousa. O fogo próximo à pista já estava controlado às 12h20 e outra viatura estava a caminho do local às 13h30 para ajudar a extinguir chamas restantes.

Já neste domingo (2), o primeiro caso aconteceu por volta das 13h11, na Avenida Comendador Fumio Horii, em Jundiapeba. No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender a ocorrência.

Em seguida, por volta das 14h10, os agentes foram enviados até a Rua Maria Giacco Ramos, na altura do número 350, em César de Sousa. O incêndio estava nos fundos de uma fábrica e demorou mais de duas horas para ser contido.