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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Incêndio

Mogi registra 3 incêndios em áreas de vegetação em 24 horas

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos durante as ocorrências.

03 agosto 2026 - 14h20Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Incêndio em César de SousaIncêndio em César de Sousa - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mogi das Cruzes registrou, entre este domingo (2) e esta segunda-feira (3), três incêndios em áreas de vegetação. As informações são do Corpo de Bombeiros e não houve feridos durante as ocorrências.

Nesta segunda-feira (3) a corporação foi acionada por volta das 11h50 para atender o caso na Avenida João XXIII, no sentido César de Sousa. O fogo próximo à pista já estava controlado às 12h20 e outra viatura estava a caminho do local às 13h30 para ajudar a extinguir chamas restantes.

Já neste domingo (2), o primeiro caso aconteceu por volta das 13h11, na Avenida Comendador Fumio Horii, em Jundiapeba. No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender a ocorrência.

Em seguida, por volta das 14h10, os agentes foram enviados até a Rua Maria Giacco Ramos, na altura do número 350, em César de Sousa. O incêndio estava nos fundos de uma fábrica e demorou mais de duas horas para ser contido.

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