PM prende dois suspeitos de roubo de carro e porte de simulacro de arma de fogo em Mogi

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de roubarem um carro e portar um simulacro de arma de fogo, em Mogi das Cruzes. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), na rua Gonçalo Ferreira, no bairro Ponte Grande.

Segundo a Polícia Militar, os dois suspeitos estavam em um carro Chevrolet Prisma que constava como roubo, e ao serem abordados e feita a pesquisa aos sistemas policiais, foi constatado que o condutor possuía dois registros relacionados ao artigo 155 do Código Penal (furto) e um registro relacionado ao artigo 33 (tráfico de drogas), tendo saído do sistema prisional há seis dias.

O passageiro possuía registros relacionados ao artigo 157 do Código Penal (roubo), artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Durante busca no veículo, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo e dois aparelhos celulares, posteriormente reconhecidos como pertencentes às vítimas do roubo.

Diante dos fatos, os indivíduos, o veículo e os objetos recuperados foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça. Ao final, o veículo e os aparelhos celulares foram restituídos aos seus respectivos proprietários.