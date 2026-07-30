GCM de Itaquá apreende mais de 4 mil drogas em quatro dias de operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou entre terça-feira (21) e sexta (24) uma série de operações de combate ao tráfico de drogas no município. No total, foram apreendidos 4.186 entorpecentes, além de veículos roubados e dinheiro R$ 2.259.



"Não vamos dar trégua para o crime. Apreendemos toneladas de drogas que não chegaram às ruas e desarticulamos pontos de venda que atormentavam a população. Nosso trabalho é diário, com foco em devolver a segurança para quem mora na cidade", afirmou secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.



Entre terça (21) e quinta (23), três casas-bomba foram alvo das equipes com 2.797 entorpecentes apreendidos no Aracaré, Paineira e Vila Sônia. Outras ocorrências resultaram na apreensão de 936 entorpecentes, na recuperação de uma moto roubada e na apreensão de R$ 2.219 na Vila São Judas Tadeu, Monte Belo, Vila Ursulina e Jardim Roseli.



Na sexta (24), foram apreendidos mais 453 entorpecentes e R$ 40 na Vila Virgínia, Jardim Amaral, Recanto Mônica, Jaguari e Jardim Nápoli. Ainda foram recuperados um veículo roubado no Miray e uma moto roubada no Jardim Luciana. Ainda foram recuperados três pássaros coleirinha e um bigodinho, encaminhados pela Guarda Ambiental ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) do Parque Ecológico do Tietê (PET).



O patrulhamento também alcançou a Vila Vermont, Jardim América e Jardim Maragogipe. "Os resultados refletem o investimento em inteligência e policiamento. Estamos tirando drogas de circulação e prendendo quem financia o crime. Cada casa-bomba fechada e cada entorpecente apreendido é uma vida protegida. A segurança pública é prioridade da nossa gestão e vamos continuar avançando", destacou o prefeito Eduardo Boigues.