GCM de Ferraz autua responsável por descarte irregular de resíduos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos autuou, nesta quinta-feira (30), mais um responsável por descarte irregular de resíduos em área pública, reforçando o trabalho permanente de fiscalização e preservação dos espaços urbanos.

A ocorrência foi registrada no Jardim Júlio de Carvalho, onde diversos sacos contendo resíduos da construção civil foram descartados de forma irregular sobre o passeio público. Além de comprometer a limpeza da via, o material obstruía parte da calçada, dificultando a circulação segura de pedestres.

Após diligências realizadas pelas equipes da Guarda Civil Municipal, o responsável pelo descarte foi identificado e autuado. Conforme a legislação municipal, foi aplicada multa no valor de R$ 4.402,50.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vem intensificando o combate ao descarte irregular de resíduos com ações integradas entre a Guarda Civil Municipal, a Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (Cimf) e a participação da população por meio de denúncias. O objetivo é preservar o meio ambiente, manter a cidade limpa e impedir que áreas públicas sejam utilizadas de forma irregular.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, destacou que a fiscalização tem sido ampliada e que os responsáveis por esse tipo de infração serão responsabilizados.

"A Guarda Civil Municipal segue atuando diariamente para combater o descarte irregular de resíduos. Estamos fortalecendo a fiscalização com patrulhamento, monitoramento e o apoio da população. Toda denúncia é apurada e, quando constatada a irregularidade, adotamos as medidas previstas em lei. Nosso objetivo é proteger os espaços públicos e garantir uma cidade mais limpa e organizada para todos."

A Administração Municipal reforça que resíduos da construção civil devem receber destinação ambientalmente adequada. O descarte em vias públicas, calçadas, praças e demais áreas do município configura infração administrativa e está sujeito à aplicação de multa e outras sanções previstas na legislação.

A população pode colaborar denunciando casos de descarte irregular pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112. As informações repassadas contribuem para a identificação dos infratores e fortalecem as ações de fiscalização realizadas pela Guarda Civil Municipal.