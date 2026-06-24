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Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
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Polícia

Carro bate em barreira na Mogi-Dutra e interdita via

Colisão aconteceu por volta das 12h20; via foi liberada

24 junho 2026 - 15h47Por da Reportagem Local
acidente aconteceu na altura no quilômetro 47,5, sentindo Mogi das Cruzesacidente aconteceu na altura no quilômetro 47,5, sentindo Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Street View)

Um carro colidiu contra uma barreira na Rodovia Pedro Eroles (SP-088), a Mogi-Dutra, na tarde desta quarta-feira (24). O acidente aconteceu na altura no quilômetro 47,5, sentindo Mogi das Cruzes, e interditou a via.

Segundo a Concessionária Novo Litoral, que administra a via, o acidente aconteceu por volta das 12h20. Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição temporária da faixa 1 com trânsito fluindo pela faixa 2.

As equipes operacionais da concessionária aturam na ocorrência, que foi finalizada por volta de 12h50 e a via liberada.

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