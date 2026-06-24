Carro bate em barreira na Mogi-Dutra e interdita via

acidente aconteceu na altura no quilômetro 47,5, sentindo Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Street View)
Um carro colidiu contra uma barreira na Rodovia Pedro Eroles (SP-088), a Mogi-Dutra, na tarde desta quarta-feira (24). O acidente aconteceu na altura no quilômetro 47,5, sentindo Mogi das Cruzes, e interditou a via.
Segundo a Concessionária Novo Litoral, que administra a via, o acidente aconteceu por volta das 12h20. Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição temporária da faixa 1 com trânsito fluindo pela faixa 2.
As equipes operacionais da concessionária aturam na ocorrência, que foi finalizada por volta de 12h50 e a via liberada.