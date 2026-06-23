Granada é encontrada na Estação Tatuapé da CPTM e mobiliza Gate

Uma granada foi encontrada na manhã do último sábado (20), na via férrea, próximo à Estação Tatuapé da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que isolaram a área preventivamente para avaliação. Após a realização dos procedimentos técnicos, foi constatado que o objeto não apresentava risco e não estava operante. Ninguém ficou ferido e a circulação dos trens não foi afetada.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados após a localização da granada. O local foi isolado por medida de segurança até a chegada das equipes especializadas do Gate.



Após a avaliação, o artefato foi recolhido e a área liberada. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que deu continuidade aos procedimentos. As análises técnicas confirmaram que o objeto não estava operante.



A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a equipe de segurança encontrou o objeto na via férrea, nas proximidades da Estação Tatuapé, e acionou as autoridades. De acordo com a companhia, a liberação ocorreu após a constatação de que não havia riscos aos passageiros.



Ainda segundo a CPTM, a ocorrência não provocou interferências na operação dos trens, que seguiram circulando normalmente durante toda a ação das equipes de segurança.