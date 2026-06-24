Homem é encontrado morto no Centro de Mogi

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24), na Rua Coronel Marcolino Paiva, Centro de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima ainda não foi identificada.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência encontraram o homem já sem sinais vitais. O Samu foi acionado e o óbito constatado no local. Não foram encontrados sinais de violência na vítima.

A perícia foi acionada e foram requisitados exame necroscópico, toxicológico e de coleta de impressões digitais. O caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade, a informação foi recebida por volta das 6h45. A vítima era do interior de São Paulo, mas há algum tempo vivia em situação de rua em Mogi das Cruzes, onde possui familiar, sem vínculo por conta da dependência química. Ele já havia sido acolhido de forma permanente por três vezes pela Secretaria Municipal da Assistência Social, mas sempre acabava evadindo-se da unidade.

Por conta das baixas temperaturas, desde o início do mês, os agentes sociais estão trabalhando de forma mais intensa nas ruas. De domingo a domingo, as equipes atuam em horário estendido, até as 21 horas e, nos dias abaixo de 10º, até as 22 horas, dentro da Operação Inverno, que ampliou os serviços e as vagas nas entidades, passando de 158 para 192.

As entidades parceiras incluem:

1. Abomoras - Abrigo para homens - 33 vagas - Bairro Socorro

2. Cáritas Diocesana - Casa Emanuel - Abrigo para homens - 33 vagas - Mogi Moderno

3. Cáritas Diocesana - Maria Madalena - Casa de passagem feminina - 30 vagas - Alto do Ipiranga

4. Óia Eu - Casa de passagem masculina - 30 vagas - Mogilar

5. Óia Eu - República Masculina - 10 vagas - Ponte Grande

6. Óia Eu - República Feminina - 10 vagas - Vila Suissa

7. Cáritas Diocesana - ILPI para homens em situação de rua - 12 vagas - Vila Oliveira

As 34 vagas ampliadas na Operação Inverno estão distribuídas entre as instituições Maria Madalena, Abomoras, Casa Emanuel e Óia Eu Casa de Passagem. A pasta ressaltou que a adesão aos serviços ofertados, durante as abordagens, ocorre de forma espontânea por parte das pessoas que se encontram em situação de rua.

O Serviço e Abordagem Social atua em locais previamente mapeados e também a partir de solicitações via WhatsApp pelo (11) 99827-0909.