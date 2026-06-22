GCM, Fiscalização de Posturas e Transporte promovem 'Operação Copa Segura' no Jardim Colorado

A Prefeitura de Suzano realizou na última quinta-feira (19/06) a “Operação Copa Segura”, mobilizando equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Setor de Fiscalização de Posturas e do Departamento de Trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para reforçar a segurança e intensificar as ações de fiscalização na região do Jardim Colorado. A iniciativa teve como foco prevenir irregularidades, combater práticas ilícitas e garantir mais tranquilidade à população durante o período de festividades relacionadas à Copa do Mundo Fifa 2026.

Durante as atividades, um indivíduo foi preso com uma motocicleta furtada, que foi recuperada. Outra moto, que apresentava sinais de adulteração no chassi, foi apreendida e encaminhada à Delegacia Central de Polícia para as providências cabíveis. Além disso, um automóvel e quatro motocicletas foram recolhidos ao Pátio Municipal em razão de irregularidades constatadas durante as fiscalizações.

As equipes também realizaram 64 abordagens a pessoas, fiscalizaram 37 motos e dois carros, além da lavratura de oito Autos de Infração de Trânsito (AITs). As ações tiveram caráter preventivo e repressivo, contribuindo para coibir infrações e ampliar a sensação de segurança entre moradores e frequentadores da região.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou os agentes pelo trabalho e lembrou de como a ação colabora para a segurança da cidade. “A ‘Operação Copa Segura’ demonstra a eficiência do trabalho conjunto. Essa atuação integrada permite combater irregularidades, retirar veículos em situação ilegal de circulação e reforçar a presença do poder público nos bairros, garantindo mais segurança e tranquilidade para os moradores. Seguiremos promovendo operações estratégicas em diferentes regiões da cidade para preservar a ordem pública e proteger nossa população”, afirmou.



O prefeito Pedro Ishi acompanhou a ação, que partiu da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Ele ressaltou que o investimento em ações integradas fortalece a capacidade de resposta das equipes de segurança e amplia a proteção da população em todas as regiões da cidade. “Nosso compromisso é oferecer uma cidade cada vez mais segura. A integração entre a GCM, a Fiscalização de Posturas e os demais setores da prefeitura demonstra que, com planejamento e atuação conjunta, conseguimos prevenir irregularidades, combater práticas ilícitas e garantir mais tranquilidade para a população”, afirmou.