Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 24 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Operação 'Reforço no Bairro' apreende mais de 4 mil porções de drogas na Terra Prometida, em Itaquá

Ação resultou na prisão de um suspeito e R$ 787 apreendidos durante patrulhamento preventivo

24 junho 2026 - 16h18Por De Itaquá
Ação resultou na prisão de um suspeito e R$ 787 apreendidos durante patrulhamento preventivoAção resultou na prisão de um suspeito e R$ 787 apreendidos durante patrulhamento preventivo - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, na terça-feira (23), a Operação Reforço no Bairro na Terra Prometida para intensificar o patrulhamento preventivo e o combate aos indicadores criminais, especialmente crimes patrimoniais e o tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidas 4.005 porções de drogas, totalizando 5,5 quilos de entorpecentes.

Durante as abordagens realizadas no eixo da estrada do Campo Limpo, a equipe recebeu uma denúncia sobre intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes na rua do Índio. Um indivíduo com as características informadas foi localizado e abordado. Com ele, os agentes encontraram R$ 787 em espécie e 10 papelotes de cocaína.

Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou dispensar uma sacola. Após averiguação, foi constatado que ele possuía passagem pelo sistema prisional. Durante a ocorrência, um imóvel usado como ponto de armazenamento de drogas também foi localizado com entorpecentes já fracionados para comercialização.

"A Operação Reforço do Bairro é uma ferramenta importante para ampliar a presença da GCM nas regiões com maior demanda. O resultado da ação destaca a eficiência do trabalho integrado e o empenho dos nossos agentes na proteção da população", afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Entre a quantidade de drogas apreendidas, que somam 4.005 porções de drogas, 1.788 porções foram de maconha, 1.527 de cocaína e 690 de crack, totalizando 5,5 quilos de entorpecentes. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Central do município.

"Seguimos investindo em operações estratégicas para garantir mais segurança à população. Essa apreensão demonstra o comprometimento das nossas forças de segurança no enfrentamento ao tráfico e à criminalidade em nossa cidade", concluiu o prefeito Eduardo Boigues.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro bate em barreira na Mogi-Dutra e interdita via
Polícia

Carro bate em barreira na Mogi-Dutra e interdita via

Homem é encontrado morto no Centro de Mogi
Polícia

Homem é encontrado morto no Centro de Mogi

Motociclistas homens de 20 a 34 anos morrem mais no trânsito do Alto Tietê
Polícia

Motociclistas homens de 20 a 34 anos morrem mais no trânsito do Alto Tietê

Granada é encontrada na Estação Tatuapé da CPTM e mobiliza Gate
Polícia

Granada é encontrada na Estação Tatuapé da CPTM e mobiliza Gate

Operação conjunta da Polícia Civil e GCM localiza galpões; suspeito é preso em Itaquá
Polícia

Operação conjunta da Polícia Civil e GCM localiza galpões; suspeito é preso em Itaquá

GCM, Fiscalização de Posturas e Transporte promovem 'Operação Copa Segura' no Jardim Colorado
Polícia

GCM, Fiscalização de Posturas e Transporte promovem 'Operação Copa Segura' no Jardim Colorado