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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Incêndio

Carro pega fogo em Mogi

Segundo informações no local, o motorista levou o carro a uma oficina no dia anterior; ninguém ficou ferido

26 maio 2026 - 12h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Carro pega fogo em MogiCarro pega fogo em Mogi - (Foto: Reprodução/TV)

Um carro pegou fogo após pane elétrica, na manhã desta terça-feira (26), no bairro de Socorro, em Mogi das Cruzes. O Corpo de Bombeiros foi até o local e extinguiu o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações no local, o motorista levou o carro a uma oficina no dia anterior. Enquanto transitava pela rua, o carro incendiou. 

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes informou que agentes municipais de trânsito foram encaminhados ao local para dar apoio à ocorrência e orientar motoristas.

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