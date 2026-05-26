Carro pega fogo em Mogi

Um carro pegou fogo após pane elétrica, na manhã desta terça-feira (26), no bairro de Socorro, em Mogi das Cruzes. O Corpo de Bombeiros foi até o local e extinguiu o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações no local, o motorista levou o carro a uma oficina no dia anterior. Enquanto transitava pela rua, o carro incendiou.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Mogi das Cruzes informou que agentes municipais de trânsito foram encaminhados ao local para dar apoio à ocorrência e orientar motoristas.