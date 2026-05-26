Carreta sofre pane mecânica na Mogi-Dutra

Uma carreta sofreu pane mecânica, nesta segunda-feira (25), na Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra, no sentido de Mogi das Cruzes. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo apresentou problemas mecânicos no motor, na altura do km 46,5, e o motorista direcionou o ônibus para a área de refúgio.
Segundo informações colhidas no local, a carreta Scania trafegava sentido sul pela faixa 2 quando, no km citado, veio a apresentar problemas mecânicos e parar sobre a faixa. A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que o veículo permaneceu imobilizado no local, o que causou excesso de veículos no sentido Mogi das Cruzes. O veículo foi removido e a faixa liberada por volta de 20h50.