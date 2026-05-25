Polícia Militar realiza Operação Impacto Grande Envergadura em 8 cidades do Alto Tietê

A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai realizar, nesta quarta-feira (27), a “Operação Impacto Grande Envergadura Alto Tietê”, em comemoração aos 20 anos de criação do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M-12). A ação ocorrerá simultaneamente nos municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

De acordo com o comandante do CPA/M-12, coronel Rodrigo de Oliveira Carneiro, a operação terá início às 14h30 e contará com aproximadamente 350 policiais militares e 140 viaturas, empregados em diferentes modalidades de policiamento ostensivo. O objetivo é ampliar a presença policial na região, reduzir os índices criminais e reforçar a preservação da ordem pública.

Além do efetivo do CPA/M-12 e dos batalhões subordinados, a ação contará com apoio de unidades especializadas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entre elas está o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o 1º Batalhão de Choque (Rota), o Regimento de Polícia Montada, o Comando de Aviação da Polícia Militar e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

O policiamento rodoviário também participará da operação, atuando nas principais vias que interligam os municípios do Alto Tietê.

A revista das equipes e o lançamento oficial da operação vai acontecer às 14h30 no Parque Max Feffer, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, número 90, no bairro Jardim Imperador, em Suzano.