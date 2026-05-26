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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Polícia

Operação do Deic combate esquema de fraudes financeiras contra idosos em São Paulo

Mandados de busca e apreensão e de prisão temporária foram cumpridos na capital paulista, em Mogi das Cruzes e Santo André

26 maio 2026 - 08h59Por da Reportagem Local
Operação do Deic combate esquema de fraudes financeiras contra idosos em São PauloOperação do Deic combate esquema de fraudes financeiras contra idosos em São Paulo - (Foto: Divulgação / SSP)

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou nesta segunda-feira (25) uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida em golpes financeiros contra idosos. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e outros três de prisão temporária na capital paulista e nas cidades de Mogi das Cruzes e Santo André. 

Os trabalhos, coordenados por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que apura crimes contra estelionato e fraude, revelaram um esquema que envolvia duas empresas do mercado financeiro que aplicavam golpes em série. 

As vítimas, na maioria idosas, eram atraídas por meio de ligações ou redes sociais, com falsas promessas de redução de juros, renegociação de dívidas e venda de cursos para aprender a usar aplicativos de Inteligência Artificial inexistentes.

As apurações começaram após denúncias encaminhadas pelos canais oficiais da Polícia Civil. Desde então, os investigadores realizaram análises de dados, levantamento de imagens e trabalhos de campo para identificar os integrantes da organização criminosa e a estrutura utilizada para aplicar os golpes.

“O grupo criminoso se valia da vulnerabilidade emocional e financeira das vítimas para construir uma aparência artificial de legitimidade, transmitindo confiança e reduzindo a percepção de risco. As investigações apontam para uma estrutura criminosa organizada, com divisão hierárquica de tarefas, utilização de mecanismos de ocultação e estratégias deliberadas para dificultar a identificação e responsabilização dos envolvidos”, afirmou o delegado Fúlvio Mecca.

Com base nas provas reunidas durante a investigação, o Poder Judiciário autorizou os mandados cumpridos nesta segunda-feira. Os três alvos da ação foram conduzidos à delegacia. Celulares, notebooks e ao menos seis veículos de luxo e um jet-ski foram apreendidos para perícia.

 

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