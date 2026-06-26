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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Acidente

Carro pega fogo no Centro de Itaquá

Motorista estava dirigindo quando sentiu cheiro de queimado

26 junho 2026 - 11h33Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
GCMs compareceram ao local, isolaram a área para garantir a segurança dos pedestres e acionaram o Corpo de BombeirosGCMs compareceram ao local, isolaram a área para garantir a segurança dos pedestres e acionaram o Corpo de Bombeiros - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (26) por volta das 8h00 na Avenida Emancipação, no Centro de Itaquaquecetuba. Segundo o Corpo de Bombeiros o fogo foi apagado e não houve vítimas.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o motorista estava trafegando pelo local quando sentiu um forte cheiro de queimado. Em seguida, o carro, um Fiat Uno, parou de funcionar.

Ao desembarcar, o condutor percebeu fumaça saindo da região do capô e solicitou apoio aos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizavam patrulhamento preventivo na área. As equipes compareceram rapidamente ao local, isolaram a área para garantir a segurança dos pedestres e acionaram o Corpo de Bombeiros.

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