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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Polícia

Homem é preso após dirigir caminhão roubado em Itaquá

Questionado, o criminoso confessou que o veículo era roubado e que receberia R$ 1 mil para levá-lo de Bertioga até Itaquá

26 junho 2026 - 09h01Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e o caminhão foi apreendido para ser devolvido ao proprietário.O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e o caminhão foi apreendido para ser devolvido ao proprietário. - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (25), após ser flagrado dirigindo um caminhão roubado próximo a Rodovia Alberto Hinoto (SP-056), em Itaquaquecetuba. Policiais rodoviários estavam em patrulhamento quando perceberam o veículo em alta velocidade e fazendo manobras perigosas.

Foi dada ordem de parada, desobedecida pelo condutor, que tentou fugir, sendo acompanhado pela equipe. A abordagem foi realizada na interligação SPI-035/056. Questionado, o criminoso confessou que o veículo era roubado e que receberia R$ 1 mil para levá-lo de Bertioga até Itaquá.

Na vistoria, os policiais constataram que o caminhão utilizava placas aparentemente regulares. Porém, após verificação do chassi, foi identificado como produto de roubo ocorrido no mesmo dia.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e o caminhão foi apreendido para ser devolvido ao proprietário.

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