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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Polícia

Mulher em situação de rua é encontrada morta no Centro de Mogi

Esse é o segundo caso onde uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta em Mogi em menos de 24 horas

25 junho 2026 - 12h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Caso foi registrado como morte suspeita no plantão da Delegacia de Mogi das Cruzes.Caso foi registrado como morte suspeita no plantão da Delegacia de Mogi das Cruzes. - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher, de 43 anos, em situação de rua foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (25), no Centro de Mogi das Cruzes. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada já sem vida e sem sinais de violência.

Informações iniciais indicam que a causa da morte pode ter a ver com as baixas temperaturas recentes. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Mogi está acompanhando o caso e deve divulgar mais informações nas próximas horas. 

A ocorrência também foi registrada como morte suspeita no plantão da Delegacia de Mogi das Cruzes.

Esse é o segundo caso onde uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta em Mogi em cerca de 24 horas. Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24), na Rua Coronel Marcolino Paiva, também no Centro da cidade.

A vítima era do interior de São Paulo, mas há algum tempo vivia em situação de rua em Mogi das Cruzes, onde possui familiar, sem vínculo por conta da dependência química. Ele já havia sido acolhido de forma permanente por três vezes pela Secretaria Municipal da Assistência Social, mas sempre acabava evadindo-se da unidade.

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