GCM de Itaquá prende suspeito por tráfico e apreende mais de 4,7 mil porções de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, nesta quinta-feira (25), um homem por tráfico de drogas e apreendeu 4.702 porções de entorpecentes durante uma ação realizada na Vila Virgínia. A ocorrência foi apresentada no Delegacia Central do município.

Após denúncia, as equipes foram até o local indicado e flagraram o indivíduo embalando drogas para comercialização. Durante a abordagem, os agentes encontraram sacolas identificadas com o nome de comunidades conhecidas, entre elas a ocupação Kaplas.

Ao todo, foram apreendidas 2.609 porções de maconha, 1.722 de cocaína e 371 de crack, totalizando 4.702 porções de drogas. Também foram localizados R$ 130 em dinheiro. O prejuízo estimado ao tráfico ultrapassa R$ 100 mil.

"O combate ao tráfico exige atuação constante e inteligência operacional. Essa ocorrência demonstra a eficiência do trabalho da GCM e a importância das denúncias da população, que contribuem para a retirada de criminosos e drogas das ruas", afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"Temos fortalecido nossos agentes com equipamentos e capacitação. O resultado é uma atuação cada vez mais eficiente no enfrentamento à criminalidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

Para denúncias, a GCM atende pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659. As informações são tratadas com sigilo.