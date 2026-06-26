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Jornal Diário de Suzano - 26/06/2026
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Polícia

Dois adolescentes armados são apreendidos em Mogi

Segundo a PM, a arma que estava com os menores pertence à Polícia Civil

26 junho 2026 - 09h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo a PM, a arma que estava com os menores pertence à Polícia CivilSegundo a PM, a arma que estava com os menores pertence à Polícia Civil - (Foto: Divulgação)

Uma dupla de adolescentes foi apreendida, na madrugada desta sexta-feira (26), após serem flagrados com arma de fogo e munição na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, as equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após uma denúncia de que dois indivíduos estariam armados em via pública. 

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram os adolescentes com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a ocorrência, um dos menores informou que o revólver havia sido escondido em um canteiro de jardim nas proximidades após ambos perceberem a aproximação das viaturas. 

No local indicado, os policiais encontraram um revólver calibre .38, da marca Taurus, em estado de oxidação. De acordo com a PM, a arma pertence à Polícia Civil. Na revista pessoal do outro adolescente, foi localizada uma munição intacta de calibre .38 no bolso da bermuda.

Os adolescentes foram encaminhados, acompanhados de seus responsáveis legais, à Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim. Eles permaneceram à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

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