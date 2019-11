Em quatro dias, 14 pessoas são presas durante ações do Garra de Mogi

Ao todo, 14 pessoas foram presas, em um período de quatro dias, em Mogi das Cruzes. As prisões fazem parte de ações realizadas de sábado, 7, a terça-feira, 12, pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Desses, seis foram decorrente a mandados de prisão criminal, cinco por questões cíveis e três foram em flagrante. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo departamento especializado, o saldo de prisões este ano passa de 330.

Segundo o delegado Eduardo Boigues, em dois casos, idosos foram presos por crimes sexuais, como abuso a criança ou adolescente. Também há no saldo prisões de duas mulheres, sendo uma delas por tráfico de drogas.

Além das prisões decorrente a mandados de prisão, policiais da especializada prenderam três homens em flagrante sob suspeita de furto tentado qualificado. Na ocasião da ocorrência, um indivíduo foi flagrado forçando a fechadura de um VW Voyage, que estava estacionado na Avenida Lourenço de Souza Franco (SP-66).

"Assim procederam abordagem e encontraram em seu poder uma chave falsa (mixa). Próximo ao local, havia um veículo Vw/gol. Um motoqueiro avisou aos policiais que os ocupantes do segundo carro faziam parte da empreitada criminosa", explicou Boigues.

Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos tentaram fugir. Houve perseguição e a dupla foi detida com apoio de policiais do 4º Distrito Policial (DP) de Jundiapeba .