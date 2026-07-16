Estupros caem 15%; casos contra vulneráveis representam 70%

A região do Alto Tietê registrou 219 casos de estupro nos primeiros cinco meses deste ano. Uma queda de 15% comparado com o ano anterior, quando atingiu 259 registros. Desse total, 154 casos foram registrados como estupro de vulneráveis, o que representa 70% de sua totalidade. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).



Estupro de vulnerável acontece contra menores de 14 anos ou pessoas que, por qualquer razão, não conseguem oferecer resistência em um ato sexual não consensual.



Das dez cidades da região, Mogi das Cruzes foi a cidade com mais registros, somando 71 casos em sua totalidade e 47 sendo de vulnerável (66%). Entre 2025 e 2026, houve uma redução de 31%.



Suzano segue como a segunda cidade com os mais casos de estupros do Alto Tietê, com 32 casos registros, sendo 23 contra vulneráveis. Entre as datas de referência, houve 30% de diminuição.



Itaquaquecetuba registrou 35 casos, dez a menos, em comparação com o mês anterior quando registrou 45, tendo uma redução de 22%. Foram registradas 26 ocorrências de estupro contra vulneráveis (74%).



Ferraz de Vasconcelos, por sua vez, registrou um aumento de 37,5% nos casos, com 24 estupro este ano e 15 no ano anterior. Entre os casos contra vulneráveis deste ano, foram registradas 18 ocorrências (75%).



Arujá registrou 19 casos de estupro neste ano, seis casos a mais que o ano anterior, quando registrou 13 caos, um salto de 46%. Foram registradas 14 ocorrências de estupro de vulneráveis, o que representa 73%.



No município de Santa Isabel, foram registradas duas ocorrências a mais que o período de referência, saindo de 10 em 2025 para 12 em 2026 (20%). Foram registrados nove casos de estupro de vulneráveis (75%).



Em Biritiba Mirim, houve um aumento de 80%, saindo de cinco casos para nove. Desses, sete foram registrados como estupro de vulnerável neste ano (77%).



Poá não registrou diferença total entre os anos, foram registradas nove ocorrências de estupro em ambos os anos. Em 2025 foram registrados quatro estupros de vulneráveis e em 2026 seis casos, um aumento de 50%.



Houve diminuição dos casos em Guararema, saindo de dez casos em 2025 para quatro casos em 2026 (80%), entre os casos de estupro de vulneráveis metade (2) representa os casos deste ano.



Salesópolis é a cidade com menor número de ocorrências, com três casos em 2025 e quatro casos em 2026. Desses, metade dos casos deste ano (2), foram estupro de vulneráveis.