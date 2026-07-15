GCM de Mogi prende suspeito de tráfico de drogas no Jardim Aeroporto

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na tarde desta terça-feira (14), um homem suspeito de tráfico de drogas, no Jardim Aeroporto. Em uma sacola abandonada pelo acusado foram encontradas 370 porções de entorpecentes, enquanto com ele estavam R$ 515,00 em dinheiro.

O flagrante foi registrado durante patrulhamento realizado pela corporação na avenida Austrália. Os guardas civis municipais entraram em uma área de mata para fazer a verificação do local. Ao visualizar a aproximação dos agentes, o homem tentou fugir, deixando para trás a sacola. Nela, foram encontradas 200 pedras de crack, 110 porções de cocaína e 60 porções de maconha.

O homem foi abordado pela Guarda Civil Municipal mais à frente e, com ele, foi encontrada a quantia de R$ 515,00 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Esta foi a segunda ocorrência envolvendo entorpecentes na região nos últimos dias. Na manhã de domingo (12), a Guarda Civil Municipal apreendeu 345 porções, entre cocaína, maconha e crack.

O suspeito conseguiu fugir, mas os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Além disso, no último sábado (11), a Guarda Civil Municipal prendeu outros dois homens por tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas no Conjunto Santo Ângelo e no distrito de Cezar de Souza.

“A Guarda Civil Municipal vem realizando um trabalho efetivo para o combate ao tráfico de drogas em todas as regiões de Mogi das Cruzes. Estas ações, que contam também com o monitoramento do programa Smart Mogi, são importantes para garantir mais tranquilidade para as famílias mogianas”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Localização de veículos

Também nesta terça-feira (14), a Guarda Civil Municipal localizou dois veículos que haviam sido alvo de crimes. As ocorrências aconteceram no distrito de Jundiapeba e na Porteira Preta.

Na primeira, uma equipe da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac), que fazia patrulhamento no distrito de Jundiapeba, no início da manhã, foi abordada por um homem, que informou ser dono de uma empresa que teve um caminhão roubado na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. De acordo com ele, o aparelho rastreador apontava que o veículo estava na rodovia Engenheiro Cândido Rêgo Chaves, conhecida como estrada das Varinhas.

Os guardas civis municipais foram até o local e encontraram o veículo, que já estava sem placas e com a chave no contato. O proprietário foi informado e a ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial, em Jundiapeba.

Já no período da tarde, a Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento na estrada Saguenta Oda, na Porteira Preta, quando avistou peças de motocicletas descartadas nas proximidades. A equipe fez uma verificação no local e constatou uma motocicleta abandonada e sem placas.

Após consulta pelo número do chassi, foi verificado que o veículo possuía queixa de furto, ocorrido na segunda-feira (13). O proprietário foi identificado e informado sobre a localização. Após o registro da ocorrência no 2º Distrito Policial, a motocicleta foi devolvida.

A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.