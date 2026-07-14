GCM de Itaquá recupera caminhão roubado e desmantela desmanche clandestino

A rápida atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, na segunda-feira (13), resultou na localização de um caminhão e de um veículo roubados na descoberta de um desmanche clandestino, na apreensão de um veículo, peças automotivas e uma carga de alto valor.

A ocorrência teve início após o proprietário de um caminhão roubado acionar a GCM ao identificar, por meio do sistema de rastreamento do veículo, a localização do caminhão em um galpão situado no bairro Corredor. A corporação encontrou um imóvel utilizado por criminosos para desmontagem de veículos e ocultação de cargas.

Ao perceber a chegada das equipes por meio de videomonitoramento, os suspeitos fugiram, mas deixaram para trás um grande esquema criminoso com 19 carcaças de veículos de passeio, 14 cabines de caminhão, peças automotivas e aproximadamente 4 toneladas de material plástico granulado, carga avaliada em US$ 3,5 mil por tonelada, totalizando cerca de R$ 70 mil, além de produtos hospitalares.

"A rapidez da resposta foi determinante para impedir que o caminhão fosse completamente desmontado. Além da recuperação do veículo, conseguimos identificar um desmanche clandestino de grande porte, apreender materiais e reunir importantes elementos para a continuidade das investigações. Esse resultado é fruto do trabalho técnico da GCM ", destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Durante a vistoria, foi constatado que a estrutura de uma oficina mecânica de caminhões era usada para desmontar os veículos. As equipes verificaram que motores e câmbios já haviam sido retirados e enviados para outros destinos, permanecendo principalmente peças plásticas de menor valor comercial.

O caminhão localizado havia sido roubado na última quinta-feira (9) na rodovia Anhanguera. Conforme boletim de ocorrência registrado pela vítima, o motorista havia aceitado um frete para o Rio Grande do Sul quando foi surpreendido por criminosos armados. Após ser rendido, teve o veículo subtraído e permaneceu em cárcere privado por várias horas. Os criminosos também roubaram o celular da vítima e dinheiro. No mesmo dia, o motorista foi libertado em outro município. Emocionado ao reencontrar o caminhão intacto, o proprietário fez questão de agradecer às equipes da GCM pela rápida mobilização.

Além do caminhão recuperado, um dos veículos encontrados no galpão possui registro de furto. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel e todo o material apreendido será analisado. Imagens de câmeras de monitoramento estão em posse da polícia e serão fundamentais para identificar os integrantes da quadrilha. A investigação também trabalha com a hipótese de que a identificação dos veículos possa auxiliar na localização dos responsáveis.

O imóvel onde funcionava o desmanche estava alugado e, durante a ocorrência, um advogado compareceu ao local para acompanhar os procedimentos realizados pelas autoridades. "Nossa GCM está cada vez mais preparada para combater o crime. Recuperar o patrimônio de um trabalhador e desarticular um esquema criminoso é motivo de orgulho. Vamos continuar investindo em inteligência e valorização da corporação para garantir mais segurança", afirmou o prefeito Eduardo Boigues.