Guarda Civil Municipal de Ferraz inicia nova etapa de qualificação profissional dos agentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos iniciou mais uma etapa do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), reforçando o compromisso da Prefeitura com a capacitação contínua dos agentes e a prestação de um serviço cada vez mais qualificado à população.

Nesta primeira etapa, realizada na última quarta-feira (8), 17 guardas civis municipais participaram das atividades teóricas e práticas previstas no cronograma de treinamento. A capacitação atende às exigências do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o município e a Polícia Federal, garantindo a atualização permanente dos profissionais habilitados ao porte funcional de arma de fogo.

O treinamento abordou temas como legislação aplicada ao porte de arma de fogo, normas de segurança, técnicas de manuseio, fundamentos de armamento e tiro, além de exercícios práticos voltados ao aperfeiçoamento da precisão, do controle e da tomada de decisão em situações operacionais.

A etapa teórica e os treinamentos de manuseio seguro ocorreram na Base da Guarda Civil Municipal. Após a conclusão dessa fase, os agentes seguiram para o treinamento e a avaliação prática de tiro no Clube de Caça e Tiro de Guararema.

As atividades foram conduzidas pelos instrutores da GCM de Ferraz de Vasconcelos, inspetor-chefe Anderson Silva Gomes e inspetor-chefe Marcos Batista de Pádua, com apoio do instrutor de Armamento e Tiro Makito, do Clube de Caça e Tiro de Guararema.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos, destacou que a qualificação permanente é essencial para garantir uma atuação cada vez mais técnica e segura.

"A capacitação contínua faz parte da rotina da nossa corporação e é indispensável para que os agentes estejam preparados para atuar nas mais diversas ocorrências. Investir em treinamento é investir na proteção da população, garantindo que nossos guardas desempenhem suas funções com segurança, responsabilidade e respeito à legislação", afirmou.

O Estágio de Qualificação Profissional será realizado de forma contínua com todos os guardas civis municipais que possuem porte funcional de arma de fogo, assegurando o cumprimento das normas estabelecidas pela Polícia Federal e o constante aperfeiçoamento técnico da corporação.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na valorização dos profissionais da segurança pública, fortalecendo a formação continuada da Guarda Civil Municipal e ampliando a capacidade de atendimento à população com equipes cada vez mais preparadas para os desafios da segurança urbana.