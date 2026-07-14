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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Polícia

Polícia Militar apreende mais de 34kg de drogas em imóvel de Mogi

Foram encontrados 1.234 porções de maconha, 5 porções de cocaína e 41 porções de crack

14 julho 2026 - 11h58Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram encontrados 1.234 porções de maconha, 5 porções de cocaína e 41 porções de crackForam encontrados 1.234 porções de maconha, 5 porções de cocaína e 41 porções de crack - (Foto: Divulgação / PM)

A Polícia Militar apreendeu, na noite desta segunda-feira (13), mais de 34kg de drogas em uma casa na Vila Nova União, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, a ocorrência aconteceu após os agentes notarem um indivíduo fugindo deles durante patrulhamento.

O homem fugiu por um corredor e não foi encontrado, mas nas buscas, os policiais encontraram um imóvel utilizado para armazenamento e preparo de entorpecentes. Na casa, os policiais localizaram 1.234 porções de maconha, equivalentes a 34,050 kg, 5 porções de cocaína e 41 porções de crack. No total, foram 34,335 kg de entorpecentes apreendidos.

Além disso, foi encontrada uma motocicleta sem placa e com os sinais de identificação suprimidos, seis balanças de precisão, um caderno com anotações e materiais usados para o preparo e fracionamento de entorpecentes. Todo o material e a motocicleta foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, permanecendo apreendidos para as providências legais.