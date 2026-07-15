Polícia Civil identifica desmanche irregular de veículos em Mogi

A Polícia Civil encontrou, nesta terça-feira (14), um desmanche irregular de veículos no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os investigadores localizaram dois imóveis utilizados para armazenar carcaças de veículos, peças automotivas e um motociclo com o chassi suprimido.

A ação foi realizada por policiais do Núcleo de Investigações sobre Roubo, Furto, Desvio de Cargas e Antissequestro da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Os agentes realizavam diligências voltadas ao combate da receptação de veículos roubados e furtados na região do Alto Tietê.

Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para análise. A perícia técnica foi acionada para realizar os exames no local e auxiliar na investigação. Dois suspeitos foram identificados, mas ainda não foram encontrados.

De acordo com a corporação, as investigações devem continuar para identificar os responsáveis pelo funcionamento do desmanche irregular e apurar a origem dos veículos e das peças apreendidas.