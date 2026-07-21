Homem é preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em Suzano

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (20), em Suzano, suspeito de violência doméstica, e por descumprir uma medida protetiva de urgência, no bairro Jardim Luela, em Suzano. A prisão foi realizada por policiais militares e o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de dois anos e têm dois filhos. A mulher já havia registrado uma ocorrência anterior contra o companheiro e obtido uma medida protetiva de urgência, que permanecia em vigor.

Conforme o relato da vítima à polícia, após retomarem a convivência por um tempo, ela continuou sendo alvo de ameaças de morte e de divulgação de vídeos íntimos.

Ainda de acordo com o registro policial, há cerca de dois dias a mulher foi embora da casa junto com os filhos. No entanto, ao sair do trabalho no dia seguinte, a vítima disse ter sido abordada pelo suspeito, que a ameaçou de morte caso não retornasse com ele. Com medo, ela aceitou acompanhá-lo.

A mulher afirmou que permaneceu na residência contra sua vontade, sendo impedida de sair para trabalhar e submetida a agressões físicas e psicológicas. Entre as violências relatadas estão estrangulamentos e tentativas de sufocamento com um travesseiro, que ele dizia utilizar para evitar deixar marcas aparentes. Ela também relatou ter sido coagida a assumir o pagamento integral do aluguel do imóvel.

Nesta segunda-feira (20), o casal foi até a casa da mãe do suspeito. Ao perceber que a vítima chorava, a mãe do investigado questionou o que havia acontecido. A mulher então contou que estava sendo mantida contra sua vontade e sofrendo agressões.

A fala provocou uma discussão entre familiares e o suspeito. Segundo a polícia, durante a confusão ele se recusou a entregar um dos filhos à mãe e passou a agir de forma agressiva, sendo contido por familiares. Assim, a vítima conseguiu fugir para uma residência vizinha e pedir ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas foi localizado, abordado e levado à Delegacia da Mulher (DDM) de Suzano.

Em depoimento, a vítima reafirmou as agressões, as ameaças de morte e informou que a medida protetiva permanecia válida. Já o suspeito negou as acusações, afirmando que a discussão ocorreu por questões financeiras relacionadas ao pagamento do aluguel e alegando desconhecer que a medida protetiva ainda estava em vigor.

Ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanece à disposição da Justiça.