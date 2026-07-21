PM prende homem suspeito de manter companheira em cárcere privado em Suzano

Um homem, de 22 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (21) pela Polícia Militar em Suzano. Ele é suspeito de agredir a ex-companheira, enquanto a mantinha em cárcere em sua residência.



Os agentes foram chamados para atender ocorrência de violência doméstica por volta das 14 horas, na rua Regino Alves de Almeida no Jardim Cacique. Após perceber a movimentação, o suspeito entrou em um veículo e tentou fugir.

Com essa atitude, foi desencadeado um cerco, que terminou quando o homem foi capturado cerca de um quilometro de distância do local das agressões.



Ao retornarem ao endereço da denúncia, os militares encontraram a vítima, de 22 anos, que tinha uma medida protetiva contra o autor. Ela relatou aos militares que decidiu romper o relacionamento, devido a agressões e ameaças. Ela deixou a residência do casal com seus dois filhos. Porém, no dia 19, o agressor foi até seu local de trabalho e passou a ameaçá-la de morte caso ela não retomasse o relacionamento e fossem para a residência dele. Segundo a vítima, ela acompanhou o ex-companheiro por temer por sua integridade física.

Nesta segunda-feira, o agressor impediu que a mulher fosse trabalhar. Enquanto permaneceu na residência contra a vontade, ela foi submetida a sucessivas sessões de agressões. Ele chegou a estrangular, sufocá-la com um travesseiro, ameaçou-a de morte e prometia divulgar vídeos íntimos do casal. O caso de agressão e ameaças só terminou após familiares intervirem, quando a vítima conseguiu fugir para a casa de vizinhos e pedir ajuda.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, onde o agressor permaneceu preso após ser autuado pelos crimes de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica contra mulher e descumprimento de medida protetiva.