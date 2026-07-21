Mulher é resgatada de cárcere privado em Itaquá

Uma mulher, de 25 anos, foi resgatada na tarde desta segunda-feira (20) após ser mantida em cárcere privado na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, em Itaquaquecetuba. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e segue sendo investigada pela Polícia Civil.

Na data, o pai da vítima contou aos policiais que a filha havia ido à casa do namorado e que não estava conseguindo contato com ela. Os agentes foram até o local e conduziram a mulher e o homem, de 31 anos, até a delegacia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima relatou que o homem não havia a deixado sair do imóvel e requisitou medidas protetivas. Já o homem negou que a manteve sob restrição.

Ambos foram ouvidos e liberados. Um inquérito policial foi instaurado para o total esclarecimento dos fatos. O caso foi registrado como violência doméstica e sequestro e cárcere privado na Delegacia da Mulher (DDM) de Itaquaquecetuba.