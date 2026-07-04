GCM apreende 40 quilos de drogas e 'Smart Suzano' contribui para 67 capturas de foragidos

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano apreendeu 39,6 quilos de drogas e capturou 67 foragidos da Justiça com o auxílio do programa “Smart Suzano” durante o primeiro semestre de 2026. Dados compilados entre janeiro e junho mostram que a pasta intensificou as ações da Guarda Civil Municipal (GCM), promoveu operações integradas, fortaleceu a fiscalização em diferentes regiões da cidade e ampliou o diálogo com a população por meio de 18 reuniões com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) Norte, Sul e Centro.

Além dos resultados relacionados ao combate ao tráfico e à atuação preventiva, o balanço operacional aponta 106 prisões realizadas pela GCM no período, com crescimento da produtividade ao longo do semestre. Após registrar 14 prisões em janeiro, 11 em fevereiro e 14 em março, as equipes alcançaram 24 em abril, seguidas por 22 em maio e 21 em junho, consolidando uma atuação operacional cada vez mais eficiente e integrada.

Do total de drogas apreendidas, foram retirados de circulação 17,8 quilos de maconha e haxixe, 10,2 de cocaína, 5,8 de crack, 4,8 de lança-perfume e cerca de 1 quilo de drogas sintéticas K9 e K2. Ao menos 15.460 porções fracionadas de entorpecentes foram recolhidas somente entre os meses de maio e junho pelos guardas municipais.

As operações de enfrentamento aos crimes contra a ordem pública também resultaram na apreensão de R$ 8.221,50 em espécie, provenientes de ações contra o crime organizado e jogos de azar, além da inutilização de 18 máquinas caça-níquel, retiradas definitivamente de circulação durante fiscalizações realizadas em junho.

A tecnologia permaneceu como um dos principais pilares da estratégia de segurança do município. O sistema “Smart Suzano”, que integra câmeras inteligentes, reconhecimento facial, monitoramento em tempo real e a plataforma Muralha, contribuiu para a captura de 67 pessoas procuradas pela Justiça, além de auxiliar na recuperação de veículos e no apoio às equipes em ocorrências atendidas pela GCM. Somente entre maio e junho, a tecnologia foi decisiva para sete prisões, resultado obtido a partir do monitoramento inteligente e da identificação de alvos por meio do reconhecimento facial, reforçando a eficiência do investimento em inovação aplicado à segurança pública.

O relatório também destaca ocorrências de grande relevância registradas no semestre, entre elas ações de combate ao tráfico de drogas, com apreensões expressivas de cocaína, crack e maconha, além da captura de procurados pela Justiça e intervenções em ocorrências relacionadas à violência contra mulheres. As ações evidenciam a atuação integrada entre tecnologia, inteligência e trabalho operacional das equipes da corporação.

Outro destaque do semestre foi o fortalecimento das operações integradas entre a GCM, as Polícias Militar e Civil, o Setor de Fiscalização de Posturas, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e demais órgãos municipais. As ações incluíram operações como “Cidade e Ordem” e “Copa Segura”, voltadas ao combate ao comércio irregular, à perturbação do sossego público, à fiscalização de estabelecimentos e ao aumento da presença das forças de segurança em áreas com maior circulação de pessoas. Em uma das maiores mobilizações do período, uma megaoperação reuniu, em junho, 150 agentes para reforçar a segurança em diferentes bairros de Suzano.

A secretaria também manteve o diálogo permanente com a população por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança. Ao longo do primeiro semestre foram realizadas 18 reuniões dos Consegs Norte, Sul e Centro, oportunidade em que moradores, comerciantes, representantes das forças policiais e da administração municipal apresentaram demandas, avaliaram ações desenvolvidas e definiram estratégias para o enfrentamento de problemas específicos de cada região.

Na área preventiva, a Segurança Cidadã deu continuidade às ações de proteção nas escolas municipais. A rede conta, atualmente, com 916 câmeras integradas à Central de Segurança Integrada (CSI), além do trabalho das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Patrulha Maria da Penha e dos projetos educativos desenvolvidos pela GCM. Entre eles estão o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), que incentiva a cultura de paz entre estudantes, e o programa “Maria Vai à Escola”, voltado à conscientização sobre direitos, respeito e prevenção à violência.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados refletem o investimento contínuo em tecnologia, inteligência e integração entre os órgãos de segurança. “Os números mostram a eficiência do trabalho desenvolvido pelas nossas equipes. Alcançamos 106 prisões, retiramos quase 40 quilos de drogas de circulação e contamos com o ‘Smart Suzano’ para localizar 67 foragidos da Justiça, resultados que comprovam a importância da tecnologia aliada ao trabalho operacional da GCM. A combinação entre inteligência, atuação estratégica, operações integradas e diálogo permanente com a população tem fortalecido a segurança em Suzano", afirmou o secretário.