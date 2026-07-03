GCM de Itaquá salva bebê de 2 meses após engasgo e garante suporte médico imediato

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou o salvamento de uma bebê de apenas dois meses que havia se engasgado. A ocorrência foi registrada na Base Monte Belo e mobilizou o agente que atuou com rapidez para preservar a vida da criança.

O reencontro da família com o GCM, responsável pelo atendimento, ocorreu na Base Monte Belo. Emocionados, os familiares agradeceram ao agente pela rápida atuação que foi decisiva para salvar a vida do bebê. O momento foi marcado por gratidão e alívio após o desfecho positivo da ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência da GCM, o caso ocorreu por volta das 18h30. O agente realizou imediatamente as manobras de Heimlich e os primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas. Após o procedimento, a criança voltou a respirar normalmente.

"Nossos guardas recebem treinamento constante para atuar em ocorrências que exigem rapidez e preparo técnico. A atuação do agente foi decisiva para salvar a vida dessa criança e demonstra o comprometimento da corporação com a população", destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Em seguida, o Centro de Comunicação Operacional (Cecom) foi acionado e uma viatura prestou apoio no deslocamento até o Centro de Saúde Infantil (CSI), onde o bebê recebeu atendimento médico especializado. Após avaliação da equipe médica, a criança foi liberada em estado estável e retornou para casa com a família.

“Ficamos muito felizes com o desfecho positivo dessa ocorrência. A rápida resposta da GCM e o atendimento prestado pela equipe de saúde mostram a eficiência dos nossos serviços públicos quando trabalhamos de forma integrada para cuidar das pessoas", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.