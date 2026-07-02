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Jornal Diário de Suzano - 02/07/2026
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Polícia

Homem ameaça irmã com simulacro de arma de fogo e é preso em Arujá

Vítima informou que os dois costumam brigar por causa da casa onde vivem, sendo que o irmão já chegou a atear fogo no local

02 julho 2026 - 11h17Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem ameaça irmã com simulacro de arma de fogo e é preso em ArujáHomem ameaça irmã com simulacro de arma de fogo e é preso em Arujá - (Foto: Divulgação)

Um homem ameaçou a irmã com um simulacro de arma de fogo, nesta quarta-feira (1), e foi preso no bairro Barreto, em Arujá. Segundo a polícia, o suspeito estava alterado, aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica e/ou substâncias entorpecentes, impossibilitando o diálogo adequado.

A vítima informou que as desavenças entre os dois costumam acontecer por causa de herança familiar, especialmente relacionada ao imóvel em que moram. Ela alegou que o irmão impede qualquer tipo de auxílio ou manutenção na residência. Além disso, destacou que, em data anterior, ele ateou fogo no local.

Após colherem as declarações de ambas as partes, os dois foram levados à Delegacia de Polícia de Arujá. 
Na casa foram encontrados um simulacro de revólver e outro de pistola, que foram apreendidos.

O suspeito resistiu em acompanhar a equipe até a viatura, sendo necessário o emprego de uso moderado da força para contê-lo e conduzi-lo. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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