Ex-GCM é preso com mais de 300 atestados médicos falsificados em Itaquá

Um ex-guarda civil municipal foi preso, na tarde desta quarta-feira (1), na Rua Ribeirão Preto, em Itaquaquecetuba. O homem mantinha em um bar de sua propriedade, em sala anexa, cerca de 300 atestados médicos falsificados com timbres de hospitais e clínicas, além de carimbos de profissionais da saúde.

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após denúncia de que o estabelecimento estaria comercializando bebidas alcoólicas para menores de idade. Durante a fiscalização, os agentes identificaram um fundo falso nos fundos do imóvel. No local, foi descoberta uma estrutura utilizada para a falsificação de atestados médicos da UPA 24 Horas de Itaquaquecetuba.

No ambiente clandestino foram apreendidos cerca de 300 atestados médicos falsificados, carimbos em nome de médicos da rede municipal de saúde, equipamentos utilizados na produção dos documentos, um celular, um simulacro de arma de fogo e outros materiais relacionados ao esquema. O prejuízo estimado causado pela prática criminosa é de aproximadamente R$ 20 mil.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba afirmou que o homem preso é ex-GCM do município, e que ele já havia sido exonerado da corporação por envolvimento em crime semelhante de falsificação de atestados médicos.

Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para apurar a origem dos materiais, a possível participação de outras pessoas e a extensão do esquema criminoso.