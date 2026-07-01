Guarda Civil Municipal de Mogi apreende mais de 2 mil porções de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, no início da noite desta terça-feira (30/06), 2.060 porções de entorpecentes, em uma ocorrência registrada na rua Dom Paulo Rolim Loureiro, na Vila Nova União. No total, 6,5 quilos de substâncias ilícitas foram apreendidos.

As equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) faziam patrulhamento pela via, quando um suspeito fugiu ao avistar a viatura. O homem deixou para trás uma mochila e uma sacola plástica em que estavam os entorpecentes apreendidos.

Foram encontradas 532 porções de maconha (4,6 quilos), 782 porções de crack (mais de 1 quilo) e 736 porções de cocaína (701 gramas), além de 10 frascos de lança-perfume. Todo material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Prisão

Já na manhã desta terça-feira, um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na rua Freijó, no Jardim Planalto. Durante o flagrante, o acusado arremessou uma sacola em direção ao rio Jundiaí. Nela foram encontradas 128 pedras de crack, 117 porções de maconha e 105 porções de cocaína.

Um outro homem, que tentou fugir durante a abordagem, foi identificado como usuário de entorpecentes e indiciado por posse ilegal das substâncias.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e o acusado de tráfico de drogas permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A população também pode colaborar com o trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. A corporação pode ser acionada em casos de emergência ou receber denúncias pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.