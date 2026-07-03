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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Polícia

Roubos de veículos aumentam 51% no Alto Tietê

Itaquaquecetuba concentra o maior número de ocorrências, registrando 51 furtos e 34 roubos

03 julho 2026 - 11h42Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Itaquaquecetuba concentra o maior número de ocorrências, registrando 51 furtos e 34 roubosItaquaquecetuba concentra o maior número de ocorrências, registrando 51 furtos e 34 roubos - (Foto: Arquivo/DS)

Os roubos de veículos cresceram 51% nas cidades do Alto Tietê em maio. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) e comparam o mês entre os anos de 2025 e 2026.

De acordo com os registros, foram 147 ocorrências em maio do ano passado, contra 222 no mesmo mês deste ano. Em contrapartida, os demais crimes de roubo apresentaram queda de 37,9%, passando de 456 casos em 2025 para 283 em 2026.

Os furtos de veículos também apresentaram redução de 29,2%, enquanto os demais furtos recuaram 3,3%.

Entre os municípios da região, Itaquaquecetuba concentrou o maior número de ocorrências nos dois períodos analisados.  Em maio de 2025, a cidade registrou 63 furtos e 55 roubos de veículos. Já no mesmo mês de 2026, foram contabilizados 51 furtos e 34 roubos.

Ainda no período de comparação, os registros de estupro caíram 25%, passando de 16 ocorrências em maio de 2025 para 12 em maio deste ano. Em sentido contrário, os estupros de vulnerável aumentaram 34,7%, passando de 23 para 31 casos no período de comparação.

Já os homicídios, incluindo os dolosos e culposos, diminuíram 52% no período analisado. Em maio de 2025, foram registradas 25 ocorrências, sendo 13 homicídios dolosos e 12 culposos. Já no mesmo mês deste ano, houve 12 casos: três dolosos e nove culposos.

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