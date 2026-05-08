GCM apreende três motos em situação irregular em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu três motocicletas entre terça e quinta-feira desta semana (05, 06 e 07/05) durante patrulhamento realizado por agentes da Força Patrulha, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo).

A primeira ação ocorreu por volta das 17h45, no bairro Jardim Colorado, quando uma equipe da Romu avistou um indivíduo conduzindo uma Honda, de cor vermelha, sem capacete, realizando manobras perigosas. Ao abordarem o motociclista, os agentes descobriram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de constatarem a ausência de retrovisores na moto.

O veículo foi levado para o pátio municipal. No total, oito infrações foram registradas, incluindo condução sem capacete, ausência de habilitação, falta de retrovisores e realização de manobras perigosas.

A segunda ocorrência foi por volta das 8 horas, no bairro Rio Abaixo, região norte da cidade. Uma equipe da Força Patrulha avistou, numa área deserta, uma motocicleta Honda CB300 F Twister, preta, e decidiram verificar o emplacamento. Os agentes observaram que a numeração não correspondia àquele modelo, e sim a uma Yamaha Fazer 250. Ainda foram encontrados sinais de adulteração nos números do chassi e do motor. O caso foi encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Já na terceira ocorrência, uma equipe da Romo visualizou duas motos no contrafluxo, uma preta sem placa e uma vermelha sem retrovisores, por volta das 17h40, no bairro Vila Sol Nascente. Ambos os condutores perceberam a presença dos agentes e tentaram fugir pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

A equipe conseguiu abordar o motociclista da Honda vermelha. Com fortes sinais de adulteração, os agentes acreditavam se tratar de um dublê. Após o encaminhamento do veículo e do condutor para a Delegacia de Polícia Central, os agentes entraram em contato com a proprietária vinculada ao registro da motocicleta e confirmaram a suspeita, uma vez que o veículo original estava em sua garagem.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, frisou a dedicação dos agentes da GCM. “Com o objetivo de manter nossas vias e cidadãos seguros, é nosso dever tirar de circulação veículos e condutores em situação irregular. Ações como essa ajudam a evitar acidentes de trânsito e dificultam furtos e assaltos, frequentemente associados à motocicletas nessas condições”, declarou o chefe da pasta.